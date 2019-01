Brexit: Mit Gitarren auf der Insel einigeln

Tragen Oasis oder gar die Beatles eine Schuld am Brexit? Die britische Musikszene bangt in chaotischen Zeiten um die Zukunft.

Unter den britischen Popstars hat der Brexit wenig Freunde. Es gibt in Großbritannien allerdings eine Diskussion, ob Popmusik nicht eine gesellschaftliche Grundströmung aufbereitet hat, in der man auf den Brexit zutrieb. "Hat Britpop zum Brexit geführt?", fragte der "Guardian". In dem Artikel sucht man eine künstlerische Saat, die schließlich im Brexit-Votum aufgegangenen ist. Eine Spur führt zum Britpop der 1990er-Jahre.