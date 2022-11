Bruce Springsteen: Mit Herz und Seele gegen die Finsternis

US-Rocklegende Bruce Springsteen beweist auf seinem neuen Coveralbum "Only the Strong Survive", wie zeitlos Nostalgie klingen kann.

Jetzt also Soul: US-Rockstar Bruce Springsteen präsentiert auf seinem 21. Studioalbum "Only the Strong Survive" (Columbia) 15 legendäre Soulsongs meist aus den 1960er-Jahren. Nach "We Shall Overcome - The Seeger Sessions" von 2006 ist es das zweite Springsteen-Album, das ausschließlich Coverversionen enthält. Wobei, gecovert wird ohnedies laufend: Fanwünsche quer durch die Popgeschichte sind ein Fixpunkt bei den Liveshows von Bruce Springsteen. Logisch also, wieder einmal ein Coveralbum aufzunehmen.

Gesanglich zieht Bruce Springsteen alle Register

Vor allem ...