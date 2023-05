Österreich hofft im Finale des ESC auf einen Überraschungscoup in Liverpool.

Fröhlich ins Finale: Teya & Salena singen in Liverpool für Österreich. „Who the Hell Is Edgar?“

Seit Conchita Wurst vor neun Jahren hat es vor dem Eurovision Song Contest nicht mehr so viel Begeisterung für einen österreichischen Beitrag gegeben: Riesiger Jubel brandet auf, als das Duo Teya & Salena am Donnerstagabend beim zweiten Halbfinale als 13. von 16 Acts auf die Bühne kommt. Dann tragen die rund 7000 Fans in der M&S-Arena in Liverpool mit lautem Klatschen und energischem Mitsingen die beiden Künstlerinnen durch ihren dreiminütigen Dancepop-Song "Who the Hell is Edgar?"

Schon in ...