Camerata beendet neun Monate Salzburger Stille

Streit in der Camerata Salzburg? Fliegen die Fetzen zwischen Salzburg und Wien? Geht der Geschäftsführer? Nein, nein, versichert Shane Woodborne lachend. Es gebe Meinungsunterschiede, aber "das ist Teil des Innenlebens eines basisdemokratischen Orchesters". Seit 1991 spielt er als Cellist mit, nach einigen interimistischen Phasen ist er derzeit regulärer Geschäftsführer. "Ach, ich erinnere mich an so viele Diskussionen", versichert Shane Woodborne. Es sei ja gut, wenn sich viele engagiert einbrächten: "Das macht die Camerata aus, das ist lebendig." Er sei zuversichtlich, ...