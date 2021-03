Camerata: Mit Teamgeist und neuem Kapitän

Der Geiger und Dirigent Giovanni Guzzo wird Konzertmeister der Camerata und spricht über seine Beziehung zu Salzburg, Teamqualitäten und sein Probejahr im Lockdown.

Seinen ersten Besuch in Salzburg als Teenager habe er noch gut in Erinnerung, erzählt Giovanni Guzzo: "Ich war 16 oder 17, als ich zum Geburtstag einen Besuch bei den Salzburger Festspielen bekommen habe. Riccardo Muti dirigierte die ,Zauberflöte'." Der junge Geiger aus Venezuela studierte damals schon am Royal College of Music in London. Dennoch sei die Vorstellung, später einmal als Musiker in der Mozartstadt zu wirken, für ihn noch eher in die Kategorie Fernziel gefallen: "Von Venezuela aus betrachtet waren ...