Camerata Salzburg eröffnete Saison mit einem Sonnenaufgang

Die neue künstlerische Partnerin Janine Jansen musste zuletzt einige Auftritte mit der Camerata absagen. Doch zwei Haydn-Symphonien und eine famose Einspringerin bescherten dem Orchester im ersten Salzburger Saisonkonzert einen Einstand nach Maß.

Konzertmeister Gregory Ahss leitete das erste Saisonkonzert am Freitag

So zart kann ein Tagesanbruch klingen: Aus fast unhörbaren Pianissimo-Regionen strömt der Klang der Streicher ans Ohr, als würden die ersten Sonnenstrahlen zögerlich hinter dem Horizont hervorlugen. Allmählich gewinnt der Klang an Kontur und an Farben, bis das Orchester das ...