"Carmen - das Musical" kommt 2019 in Steinbruch Winzendorf

Der Musicalsommer Winzendorf mit Intendantin Marika Lichter zeigt 2019 eine deutschsprachige Erstaufführung: "Carmen - Das Musical" mit der Musik von Frank Wildhorn feiert am 27. Juni im Steinbruch in Niederösterreich Premiere. Regie führt Erik Petersen aus Deutschland, der unter anderem am Staatstheater Darmstadt "Kiss me Kate" und am Theater Magdeburg das Musical "Anatevka" inszenierte.

Erstmalig wird damit eine deutschsprachige Erstaufführung auf einer niederösterreichischen Sommerbühne gezeigt, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Unter dem Titel der gleichnamigen Oper erschaffe Wildhorn "eine sinnlich intensive Komposition zwischen modernem Musical, feurigen Flamenco-Rhythmen und gefühlsvollen Gitarrenklängen". Der Broadway-Komponist ist unter anderem für seine Musicals "Jekyll & Hyde", "Dracula" oder "Rudolf" bekannt. "Mit 'Carmen - Das Musical' geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Diese großartige Musik in der Kulisse des Steinbruchs - damit können wir unserem Publikum wieder etwas ganz Besonderes bieten", blickte Lichter auf die bevorstehende dritte Saison des Musicalsommers im Bezirk Wiener Neustadt-Land. Als Produzenten zeichnen Benedikt Karasek und Jerome Berg verantwortlich. Im Rahmen einer Frühbucheraktion sind vergünstigte Tickets bis zum 11. November um 11.11 Uhr erhältlich. Quelle: APA