Castalian String Quartet gewinnt Streichquartett-Förderpreis

Der heuer erstmals ausgelobte Merito String Quartet Award/Valentin Erben Prize geht an das Castalian String Quartet. Das junge, in London angesiedelte Quartett habe sich unter den fünf bestqualifizierten Quartetten behaupten können, hieß es am Donnerstag. Die Ehrung findet am 23. April bei einem Preisträgerkonzert im Wiener Konzerthaus statt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ehrung findet im Wiener Konzerthaus statt