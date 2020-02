"Cendrillon" in Klagenfurt: Ein Märchen am Abgrund

Neuerlich ist dem Stadttheater Klagenfurt eine feine Produktion gelungen. Die frankophone Ader des Intendanten schlug diesmal für ein selten gespieltes Werk über ein bekanntes Thema: das Märchen vom Aschenputtel.

In der 1895 entstandenen Version von Jules Massenet ist "Cendrillon", im Gegensatz etwa zu Rossinis "Cenerentola" oder Prokofieffs Ballett-Klassiker "Cinderella", allerdings eine so liebes- wie todessüchtige Fabel mit bittersüßer Belle-Epoque-Morbidezza. Und so baut folgerichtig Paul Zöllers und Loriana Casagrandes Bühnenbild ...