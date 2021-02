Chilly Gonzales im tiefen Kitsch von Enya: Alles schön und gut

Kann man die esoterische Wohlfühl-Popwelt der irischen Fee Enya gut finden, gar ernst nehmen? Ja schon, sagt Chilly Gonzales.

Alles wird gut. So muss man es verstehen, wenn Chilly Gonzales die einfachen Werte in Musik erkennt: "Wenn ich Enya höre, denke ich, alles wird gut. Ich stelle mir dann vor, ich bin ein Baby und werde von einer irischen Märchenprinzessin in den Schlaf gesungen", schreibt er.

Enya? Das ist die irische Zauberfee, eine, die so aussieht, wie sie klingt: elfenhaft und harmlos. Im Mai wird Enya 60. Sie begann mit ihrer Verwandtschaft einst in der Band Clannad. ...