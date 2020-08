Ein Vokalensemble ließ in der Kollegienkirche aufhorchen. Cordula Bürgi ließ mit den insgesamt acht Sängerinnen und Sängern von Cantando Admont alte und neue Klänge verschmelzen.

Und wieder: Was für eine Stunde! Es scheint, als würden die gekürzten Salzburger Festspiele mit jedem Projekt neu zu einer besonderen Konzentration finden. So auch am Donnerstag, als das Vokalensemble Cantando Admont seinen leuchtenden Ton in den zu unvergleichlicher Strahlkraft ...