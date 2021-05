Christian Gerhaher als "Lear" in München: Der tragische König wird zum Insektenforscher

Ein Großereignis, endlich live: Die Bayerische Staatsoper zeigt am Ort der Uraufführung die Neuinszenierung von Aribert Reimanns "Lear" mit Christian Gerhaher.

Letztlich klappt es also doch noch irgendwie. In seiner letzten Spielzeit als Intendant der Bayerischen Staatsoper wollte Nikolaus Bachler ikonografische Stücke und Inszenierungen des traditionsreichen Hauses auf den Prüfstand stellen. Corona durchkreuzte viele Pläne. Jetzt wenigstens, knapp nach der Wiedereröffnung des Betriebs, der vorerst maximal 700 Besucherinnen und Besucher zulässt, konnte ein veritables Großprojekt live realisiert werden. Gut vierzig Jahre nach seiner Uraufführung am Haus kam Aribert Reimanns gigantischer "Lear" neu zu Ehren.

Reimann schrieb die Oper auf ...