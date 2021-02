Christian Thielemann veredelt St. Antons Keckste

Die Wiener Philharmoniker setzten ihren Bruckner-Zyklus mit Christian Thielemann fort.

Woher hatte dieser Provinzmusiker bloß diese Ideen? So abgelutscht es klingt, aber in Linz beginnt's. Seit Beethovens Tod wagte sich kein Komponist mehr an Symphonien, auch Johannes Brahms zögerte noch, und dann das: Anton Bruckner komponierte seine "Erste" - und war schon ganz in seiner eigenen, unverwechselbaren Welt. Um 1865 war das, hinterher sprach man von der "Linzer Fassung". Denn 1890 - damals lebte Bruckner schon in Wien - interessierten sich die Philharmoniker für das Werk, und Bruckner bearbeitete bedenkenlos ...