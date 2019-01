Christoph Waltz inszeniert "Fidelio" an der Wien

Christoph Waltz inszeniert im Beethovenjahr 2020 einen "Fidelio" am Theater an der Wien. Der österreichische Schauspieler und Oscar-Preisträger hat für seine dritte Opernregie zugesagt - am Uraufführungsort des Stücks. Die zweite Fassung aus dem Jahr 1806 wird dabei Manfred Honeck dirigieren. "Ich will von Herrn Honeck etwas über Musik lernen", betonte Waltz bei einem Pressetermin am Freitag.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Christoph Waltz neben Intendant Geyer (l.) und Dirigent Honeck (m.)