Christoph&Lollo und das Weltkulturgut "Schispringerlieder" live in der ArgeKultur: Singflug ins Absurde

Tragisch, komisch, irre erfunden - und voller Melancholie wie der Sport selbst: "Schispringerlieder".

Birger Ruud flog allen davon, in einem hymnischen Refrain in mitsingfreundlichem D-Dur heißt es: "Er war ein Held und ein Idol, er war ein Schiweitsprungsymbol." So erinnern sich Christoph & Lollo, der eine an der Gitarre, beide singend, in klassischer Folksong-Manier an "Gott" Ruud. Wobei sich das mit dem "Erinnern" nicht ganz ausgeht. Herrschender Held auf den Schanzen der Welt war der Norweger Birger Ruud nämlich schon in den 1930er-Jahren. Aber auf Daten und Fakten kommt es nicht an. Richtig ...