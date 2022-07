Clara Frühstück und Oliver Welter: Schuberts "Winterreise" mit der Stimme des Pop

Clara Frühstück und Oliver Welter beleben die Düsternis von Schuberts "Winterreise" neu.

Wenn am Ende der Leiermann mit klammen Fingern die Leier dreht, ist es, als schnüre es einem den Atem ab. Hoffnung verlischt, wie das auch in manchem Countrysong passiert - oder wenn im Punk oder in seinen Nachwehen in keinem Song mehr ein Licht angehen will. So ist das auch in manchem Song der österreichischen Indierockband Naked Lunch. Wenn da Oliver Welter singt, werden Lieder oft zu letzten Begleitern im Tal der Betrübnis. Und nun, da Welter vom Leiermann singt, ...