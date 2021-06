Comeback der Kings of Convenience nach 12 Jahren: Die Schönheit wächst in wilder Zeit aus derStille

Zwei, deren Fehlen umso stärker auffällt, weil sie wieder da sind: die Kings of Convenience.

Bisweilen kann mit dem Namen einer Band ein ganzes Gefühl wiederauftauchen. So ist das, wenn von den Kings of Convenience die Rede ist. Lange war keine Rede von dem norwegischen Duo. Das letzte Album ist zwölf Jahre her. Nun kehren Eirik Glambek Bøe und Erlend Øye zurück. Und es ist im Klang alles, wie es war, als die beiden mit ihrem Debütalbum gleich eine kulturelle Idee formulierten: "Quiet Is the New Loud" war der Titel. Wenn das Leise das neue ...