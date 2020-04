"Living in a Ghost Town": der erste neue Song der Stones seit acht Jahren erzählt die Geschichte einer neuen, leeren Welt.

Unheimlich, was auch in der Popmusik alles passiert in seltsamen Corona-Zeiten. Bob Dylan veröffentlicht aus dem Nichts zwei Meisterwerke. Es wird auf Balkonen gesungen. Die alten Boyband-Antipoden Gary Barlow und Robbie Williams singen wieder gemeinsam - gut, sie mussten dafür ...