Corona treibt große Opernstimmen zum Lied

Jonas Kaufmann und Renée Fleming fanden im Lockdown zur kleinen Form.

Gute Popsongs beschreiben in drei Minuten eine (Gefühls-) Welt, Franz Liszt gelingt Ähnliches in 86 Sekunden. "Himmelhoch jauchzend / zum Tode betrübt / glücklich allein ist die Seele, die liebt", heißt es "Freudvoll und leidvoll". Jonas Kaufmann offenbart innerhalb weniger Takte eine breite Skala an vokalen Gefühlsschattierungen.

Der beliebte Operntenor benötigt für seine Kunst Dramatik, die auch Franz Liszt nicht fremd ist. Dessen Lieder- und Opernparaphrasen sind pianistisches Virtuosenfutter, als reiner Liedkomponist ist er kein Stammgast in den ...