"Cracker Island", das neue Abum der Gorillaz: Männchen und Menschen tanzen am Ende

Die Comicband Gorillaz legt ein für ihre Verhältnisse recht helles Album vor. Doch keine Angst: Alles steht noch am Abgrund.

Tanzen am Abgrund mit den Gorillaz: D (Gesang), Murdoc (Bass), Noodle (Gitarre) und Russel Hobbs (Schlagzeug).

Stevie Nicks? Bei dem Namen schwingt Popnostalgie mit. Oder eben die Erinnerung an selige Zeiten, als der Pop bedeutend und glänzend war. Lange her, als die Stimme von Stevie Nicks die Songs der Band Fleetwood Mac beseelte, deren Alben zu den bestverkauften der Popgeschichte gehören. 1970er, Anfang der 1980er-Jahre war's. Da schwebte die Popwelt in schillernden Farben und Nicks Stimme gehörte zu jenen, die das Glänzen noch strahlender machten. Überhaupt schien es damals noch mehr Zukunft gegeben zu haben als ...