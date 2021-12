Das Album von Bowie, das es nie gab

Obwohl sie fertig eingespielt war, konnte David Bowie seine Platte "Toy" nicht veröffentlichen. 20 Jahre danach schließt sich nun eine Lücke.

An einem Juniabend des Jahres 2001 gab David Bowie einer kleinen Fanrunde eine Audienz, bei der er launig Fragen beantwortete. Welche Bands er aktuell spannend finde, wollte eine Teilnehmerin wissen. Welche Farbe seine Zahnbürste habe, erkundigte sich ein besonders gründlicher Bowie-Beobachter. Ein anderer Fan war eher neugierig auf die neue Platte, die angeblich knapp vor der Veröffentlichung stand: "Hi, David, wann wird das Album ,Toy' erscheinen?", fragte er in die virtuelle Runde. Die Fragestunde fand als Internet-Event statt. Die digital ...