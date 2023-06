Das Gesicht der Seefestspiele

Alfons Haider. Der Publikumsliebling befreit Mörbisch vom Status als Operetten-Mekka. Heuer dreht sich alles um ABBA.

ls Alfons Haider als burgenländischer Generalintendant die Seefestspiele Mörbisch übernahm, gab es Misstöne. Musical statt Operette, das gefiel nicht allen. In der zweiten Spielstätte Schloss Tabor ersetzte er Oper durch Operette. Inzwischen haben sich die Wogen am Neusiedler See geglättet.

Von der Operette zum Musical: Wie sehen Ihre Erfahrungswerte nach dem ersten Festivalsommer aus? Wir hatten knapp 80.000 Zuseher. Gerechnet hatte ich mit 70.000 Besuchern - wissend, dass "The King and I" nicht zu den ganz populären Musicals zählt. ...