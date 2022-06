"Das hat alles einen Zauber"

Die Styriarte lockt mit Musik in einen Schlosshof, zum Wandern und zum Radeln.

Das Erlebnis von Musik in sommerlicher Natur sei "schöner, interessanter, runder" als in einem Innenraum, versichert Mathis Huber, Intendant des Festivals Styriarte, das seit je Freilufterlebnisse anbietet. Freilich gebe es im Freien auch Risiken und Schwächen. So müsse man "auf manche akustische Brillanz verzichten".

Wer also ein Streichquartett präzise bis ins letzte Detail hören will, muss in einen Kammermusiksaal. Auch für alte Instrumente, insbesondere für Darmsaiten, ist Regen sowieso, aber auch schon Luftfeuchtigkeit eines Sommerabends unerträglich. Trotzdem: "Dafür ...