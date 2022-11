Das Kiefeln an der Welt macht immer noch Bock

Punkiger Widerstand und Lebenshilfetipps eines Charismatikers: Fehlfarben spielten in Wien.

Wenn die Hallen nach dem großen Boom wieder kleiner werden, ist das noch nicht das Ende. Im Gegenteil. Fehlfarben, die legendären Deutschpunk-Pioniere aus Düsseldorf, mussten zwar in Wien ein Downgrade von der Arena in das Flex Café hinnehmen, doch ebendort kehren Peter Hein und seine Combo quasi zurück zu den Wurzeln: in der engen Künstlerkneipe Ratinger Hof, wo weiland mit energiegeladener Expression und pointierten Texten Musikgeschichte geschrieben worden ist.

Das Debütalbum "Monarchie und Alltag" (1980) gilt bis heute ...