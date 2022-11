Das neue Album von Neil Young "World Record": Liebe, alte Liebe über allem auf dem Planeten

Neil Young hat mit seinen Kumpels von Crazy Horse ein neues Album aufgenommen. "World Record" beschwört jene unsterbliche Liebe, mit der wir den Planeten retten sollen.

Neil Young ist ein Musiker, der in vielen Gestalten auftaucht. Er tauchte auf als Wütender, der - vor allem auf der Bühne - mit schweren Gitarren und Feedbackschleifen lärmend das Gute und Gerechte verteidigt. Es gab den Unangepassten, der einst Haken schlug in Richtungen, wohin ihm bisweilen auch Treue oft nur zögerlich folgen wollten. Er schmachtete als Liebender. Er raunzte in Interviews. Er schimpfte, wenn die Politik die Menschen aus den Augen verlor. Ein Wesenszug, eine Wichtigkeit aber durchzieht sein ...