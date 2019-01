Das neue Gesicht für das Neujahrskonzert

Es ist bald elf Jahre her, dass ein damals 29-Jähriger, den Vertrag für "Lohengrin" in Bayreuth schon in der Tasche, zum ersten (und leider einzigen) Mal das Mozarteumorchester leitete und den Abend des 21. Februar 2008 zu einem Spitzenereignis machte. Der lettische Jungstar Andris Nelsons forderte sich, die Musikerinnen und Musiker und das Publikum mit den "Vier letzten Liedern" von Strauss und - eine Rarität auch weiterhin - der 3. Symphonie des altösterreichischen Spätromantikers Franz Schmidt: ein denkwürdiges Konzert, dessen meisterhafte Qualität man noch heute im Gedächtnis hat.