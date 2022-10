"Das Rheingold" an Berliner Staatsoper: Ein Experiment der Superlative

Dmitri Tcherniakov und Christian Thielemann starteten am Sonntag in einen neuen "Ring" an der Berliner Staatsoper.

Beim ersten Konzeptionsgespräch sind mit Sicherheit Tränen geflossen. Und es muss eine Atmosphäre der Angst geherrscht haben. Denn was Dmitri Tcherniakov an der Berliner Staatsoper Unter den Linden an Bühnenbildvisionen entwickelt hat (er macht ja immer beides, Regie und Ausstattung), bringt wohl selbst das Budget eines großen Opernhauses an seine Grenzen - und die technischen Abteilungen sowieso. Schon beim "Rheingold" wechseln extrem aufwendig gebaute Räume von links nach rechts und von oben nach unten. Alberichs Unterwelt etwa hat zwei Stockwerke, ...