Das Rockhouse setzt auf Live-Gefühle, die sich gewaschen haben

Mit Konzerten, Workshops und Werbekampagne blickt die Salzburger Kulturstätte "optimistisch und pragmatisch" in Richtung Herbst.

Dass man beim Händewaschen mindestens zwei Mal "Happy Birthday" singen sollte, wie es Virologen empfehlen, um sicher jeden Keim zu beseitigen, kann nach wie vor nicht schaden. Doch die Seife mit dem Rockhouse-Logo drauf, die ab nächster Woche in der Salzburger Kulturstätte erhältlich ist, hat erst in zweiter Linie mit Desinfektion zu tun. In erster Linie dafür mit dem Singen: Sie ist Teil der Herbstkampagne, die Werber Christian Salić ertüftelt hat. "Wash away the pain" heißt das Motto, unter dem das Konzertprogramm steht. Und gemeint ist damit der Schmerz der entgangenen Veranstaltungen, der das Rock-Publikum besonders traf: Stehkonzerte blieben im Zuge der Covid-Verordnungen die längste Zeit untersagt.

"Wir haben uns der Situation gestellt", sagte Rockhouse-Chef Wolfgang Descho beim Pressegespräch am Mittwoch rückblickend und verwies auf die rasch initiierte Streamingreihe mit hohen Zugriffszahlen und die von Susanna Kuschnig programmierte Workshopreihe, die auch online stark besucht gewesen sei. Bei der Rückkehr des Live-Gefühls mache das Rockhouse hingegen derzeit unterschiedliche Erfahrungen: "Wir können zufrieden sein, manche Veranstaltungen sind ausverkauft, bei anderen ist noch die Vorsicht des Publikums spürbar."

Die Statistiken belegten aber, dass von Konzertbesuchen auch wegen strikt eingehaltener Präventionskonzepte kaum Gefahr ausgehe: Österreichweit seien aktuell 0,7 Prozent aller Fälle auf Kulturveranstaltungen zurückzuführen, "in Salzburg ist die Zahl noch geringer", sagte Descho, der sich daher für die Beibehaltung der 3-G-Regel aussprach. Die penible Umsetzung der jeweils geltenden Verordnungen sei die Grundlage bei allen Veranstaltungen, sagte Programmchef Wolf Arrer, das Publikum sei "sehr kooperativ". Für den Herbst kündigte Arrer Konzerte von Sophie Hunger (14. 12.), Please Madame (5. 11.), Lemo (7. 10.), Josh. (20. 10.) oder Nathan Gray (15. 12.) an. Und am 9. 10. darf auch mehr als zwei Mal "Happy Birthday" gesungen werden: Dann feiert das Rockhouse Geburtstag - mit Gästen wie Grossstadtgeflüster oder den Helmut Bergers.

Alle Infos: www.rockhouse.at