Das Rockhouse startet in den Herbst: Songs gegen Kälte und royaler Besuch

Das Weltgeschehen spielt auch ins Rockhouse-Programm hinein - nicht nur mit einem Gast namens King Charles.

Kaum hat Großbritannien einen neuen Monarchen, gibt er auch schon in Salzburg eine erste Audienz: Für 19. Oktober hat King Charles seinen Besuch im Rockhouse angekündigt. Den Künstlernamen hat sich der britische Sänger und Songschreiber nicht erst jetzt zugelegt. Er trägt ihn seit 2007. Nach dem Wechsel auf dem britischen Thron bekommt er nun einen staatstragenden Beiklang.

Aber auch manche Songzeile klingt im Licht des aktuellen Weltgeschehens plötzlich wieder unerwartet aktuell. Von einem Sprung ins Kalte sang die Berliner Band Mia in ihrem Hit "Kopfüber" im Jahr 2020: "Und es ist nichts wie davor", heißt es im Refrain. Im Februar 2023 werden Mia im Rockhouse spielen. Und um die Ungewissheiten, die angesichts rasant steigender Strom- und Heizkosten auf Kulturstätten zukommen, ging es am Mittwoch auch beim Pressegespräch zum Konzertprogramm im kommenden Herbst und Winter.

Mit dem Umbau der Lichtanlage auf LED sei im Sommer bereits ein Schritt zu mehr Energieeffizienz gesetzt worden, sagte Rockhouse-Chef Wolfgang Descho. "Ich schlage aber auch schon lange die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Kulturstätten im Besitz der öffentlichen Hand vor."

Wie sehr sich die steigenden Energiepreise auf den Spielbetrieb auswirken würden, sei aktuell noch nicht abzuschätzen, sagte Descho. Aber klar sei, dass Kulturstätten die zusätzlichen Kosten "nicht allein stemmen können".

"Für 2023 wird es einen Topf mit Sondermitteln geben"

Im August hat der Dachverband der Salzburger Kulturstätten eine Wunschliste an Maßnahmen an Stadt und Land gerichtet. Gespräche seien im Gang, berichtete Dachverbands-Leiter Thomas Randisek, "für 2023 wird es einen Topf mit Sondermitteln geben". Der Bund habe zudem ein Programm erarbeitet, mit dem Kulturstätten Förderungen etwa für Investitionen in Photovoltaik in Anspruch nehmen können. Das Modell verlange allerdings eine Gegenfinanzierung durch Stadt und Land.

Bei der inhaltlichen Planung für Herbst und Winter "bleiben wir optimistisch", sagte Wolf Arrer, der unter anderem Konzerte mit den Hip-Hoppern Delinquent Habits (22. 11.), dem österreichischen Indie-Duo Cari Cari (11. 10.), den Austrostars Josh. und Lemo (16. 2.), den Diskurs-Poppern Tocotronic (25. 10.) oder der kanadischen Band The Dead South (17. 11.) ankündigte. Deren Konzert sei aufgrund der Nachfrage bereits in die Szene verlegt worden.

Pflege von Geheimtipps und spannenden Nischen bleibt wichtige Aufgabe

Die Zahl der Veranstaltungen steuere wieder auf das Niveau des Vor-Corona-Jahrs 2019 zu. Bei den Besuchen sei hingegen zu beobachten, dass die Schere zwischen arrivierten Namen und unbekannteren Bands immer weiter klaffe. Für viele Konzerte gelte derzeit die Formel "je größer, desto voller", sagte Descho. Die Pflege von Geheimtipps und spannenden Nischen bleibe als Aufgabe unverändert wichtig, ergänzte Arrer.

Den 29. Geburtstag (8. 10.) will das Rockhouse ebenfalls mit einer Mischung aus populären Größen wie Mavi Phoenix oder Camo & Krooked sowie Newcomern wie Rapper Skinny B feiern.

Antworten auf die Frage, welche Wege zur Musikkarriere führen, gibt es in den Workshops der von Susanna Kuschnig programmierten "Rockhouse Academy": Dort geben etwa Cari Cari Tipps für das "Auskennen im Musikbusiness".

Infos: www.rockhouse.at