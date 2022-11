Das Schaurige mit stimmlichen Mitteln erzeugen

Der Bachchor erarbeitet mit dem jungen Chorleiter Benjamin Rapp einen Abend im Zeichen E. T. A. Hoffmanns.

Halloween ist ja eigentlich schon vorbei, und die unheilvollen Ausschreitungen einiger Krawallbrüder in verschiedenen Städten Österreichs hoffentlich auch. Doch die Faszination am Schaurigen bleibt in der dunklen Jahreszeit erhalten, und als Urvater schauriger Literatur gilt E. T. A. Hoffmann. Der Schriftsteller schuf zu Beginn des 19. Jahrhunderts fantastische Geschichten voller abgründiger, tiefenpsychologisch gezeichneter Charaktere. Einige davon gelangten auf die Opernbühne, etwa der mörderische Goldschmied Cardillac oder - in "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach - der Autor selbst. Was also läge ...