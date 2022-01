"Das schlaue Füchlsein": Im Kreislauf der Natur glitzert's

Leoš Janáček prägt heuer die Agenda von Barrie Kosky. Bei den Salzburger Festspielen wird der Regisseur "Katja Kabanowa" inszenieren, in München feierte "Das schlaue Füchslein" Premiere.

Bloß keine Tiere! Obwohl in Leoš Janáčeks siebter Oper, 1924 in Brünn uraufgeführt, schon im Titel "Das schlaue Füchslein" (genauer wäre es als "Füchslein Schlaukopf" zu übersetzen) als Hauptfigur figuriert und im umfangreichen Besetzungsverzeichnis sich Eule, Mücke und Dachs, Specht und Hahn und Schopfhenne, Grille, Heuschreck und Frosch tummeln. Das führte immer einmal wieder dazu, das Werk zur Märchenoper zu verniedlichen. In der Bayerischen Staatsoper in München setzt Regisseur Barrie Kosky indessen ganz auf die Parabel des Menschseins in seinem ...