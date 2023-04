Das Schöpferische in Kindern wird freigesetzt

Jakob Gruchmann erarbeitete mit Schülern Eigenkompositionen, die jetzt uraufgeführt werden.

Wie kann man den Weg eines Regentropfens, bis er ins Meer mündet, in Klänge setzen? Ein Zwölfjähriger stellte sich dieser Herausforderung. Das Ergebnis seiner kreativen Arbeit ist am Samstag im Stadttheater Hallein zu hören. Klavierschüler/-innen des Musikums zeigen, was sie innerhalb eines halben Jahres geschaffen haben. Zur Seite stand ihnen Jakob Gruchmann, Professor für Komposition an der Universität Klagenfurt.

Die Kompositionsworkshops sind eine Fortsetzung eines Pilotprojekts, das im Vorjahr aufhorchen ließ: Wie kann man die kreative Seite von ...