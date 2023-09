Das Volksliedwerk bittet: "Schick dein Glückwunschlied!"

Gesucht sind Lieder, die noch nicht in Büchern dokumentiert sind. Ende 2024 soll eine Publikation erscheinen.

Glückwunschlieder sind auch per WhatsApp erwünscht.

Auf der Suche nach Glückwunschliedern bietet das Salzburger Volksliedwerk jetzt auch die Möglichkeit, Videos, Noten oder Tondokumente per WhatsApp zu schicken (+43 677 614 71 506). Zudem sind Einsendungen per E-Mail möglich: salzburgervolksliedwerk1@gmail.com. Gesucht werden Lieder, die nicht in gängigen Liederbüchern sind, mit regional unterschiedlichen Melodien gesungen werden oder selbst verfasst sind, um bei Geburtstagen, Jubiläen, Hochzeiten, Taufen oder zum Jahreswechsel Glück und Segen zu wünschen. Unter Leitung von Josef Radauer werden die besten für ein Liederbuch ausgewählt, das Ende 2024 erscheinen soll.