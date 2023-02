Dem RSO droht der Todesstoß

Das ORF-Orchester steht auf der Liste der ORF-Sparvorschläge. Das macht stutzig: Wie kann man etwas auflösen, wofür es bis 2027 vertragliche Bindungen gibt? Zudem wird Protest laut.

Noch während ORF-Chef Roland Weißmann am Montagnachmittag den ORF-Stiftungsräten sein Sparprogramm erläuterte, wurde gegen Pläne, das ORF-Radio-Symphonieorchester - kurz: RSO - aufzulösen, protestiert. Die Wiener Philharmoniker zeigten sich "bestürzt" von dieser Idee: "Das RSO stellt für Österreich und auch weit über die Grenzen des Landes hinaus ein unersetzbares und wichtiges Kulturgut dar, das das Musikleben weltweit maßgeblich geprägt hat", heißt es in der Presseerklärung. Ohne RSO wäre "in der vielfältigen Musiklandschaft Österreichs" eine große Lücke. Jan Nast, Intendant der Wiener ...