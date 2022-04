Den Einsatz geben die Lamprechtshausner

Die Salzburger Straßenmusik beginnt die 15. Saison mit dem "Fuchzehna".

Was eine einzelne Schwalbe noch nicht macht, das kann aber eine Tanzlmusi: Sie gibt ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Sommerhalbjahr beginnt und damit wieder in der Salzburger Innenstadt die Zeit einer speziellen Straßenmusik.

Im 15. Jahr der von Roswitha Meikl, bis zu ihrem Tod 2021 Vorsitzende des Salzburger Volksliedwerks, gegründeten Spielreihe - an Samstagvormittagen auf verschiedenen Plätzen in der Fußgängerzone der Altstadt - setzt zuerst ab 10.30 Uhr die Lamprechtshausner Tanzlmusi ein, ihr wird von 12 bis 14 Uhr die Ziach EG folgen. Treffpunkt fürs Musizieren ist der Kajetanerplatz bei der Hinterbrühl.

Fürs 15. Jahr hat der Pongauer Musikant Dominik Meißnitzer ein Geburtstagsstück komponiert, den "Fuchzehna Boarischen". Der ist ein Präsent an alle Volksmusikgruppen - sowieso an jene, die bis 17. September bei der Salzburger Straßenmusik mitwirken -, er wird also an vielen Samstagen erklingen, sofern ihn die Gruppen ins Repertoire nehmen. Zudem stehen ab Montag auf www.daxn.at davon Noten und Aufnahme zum Download.

Weiter geht's mit der Straßenmusik am 30. April ab 10.30 Uhr vor der Uhr beim Alten Markt (Nähe Residenzplatz) mit Saalfeldner Tanzlmusi und Seewies'n Musi. Das Programm für weitere Samstage steht auf der Internetseite des Volksliedwerks.