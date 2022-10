Der Austropop hat berühmte Vorläufer

Lange vor Falco und Georg Danzer haben österreichische Künstler Furore gemacht.

Als Kunstfiguren im Namen Wolfgang Amadeus Mozarts haben nicht erst in den 1980er-Jahren Falco mit "Rock me Amadeus" und der Schauspieler Tom Hulce in Milos Formans Film "Amadeus" Kultstatus erreicht. Der erste Darsteller des Papageno - zudem Librettist - von Mozarts "Zauberflöte" war beim Publikum so beliebt und berühmt, dass die Direktorin des Theatermuseums in Wien, Marie-Theres Arnbom feststellt: Zu seiner Zeit sei Schikaneder ein wahrer Austropopper gewesen.

Subversive Texte in Dialekt hat nicht erst Joesi Prokopetz mit ...