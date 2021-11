Der deutsche Elvis: Ted Herold starb bei Wohnungsbrand

Der Rebell, wenn auch wider Willen, des deutschen Rock'n'Roll: Ted Herold wurde 79 Jahre alt.

Als der Hüftschwung von Elvis Presley auch den deutschen Sprachraum in die Aufregung kickte, gab es, so berichten es die Alten, schnell zwei Seiten und jede hatte einen Helden: Peter Kraus und Ted Herold. Der eine Kraus, war eher für die Schmuser, der andere, Ted Herold, galt als Rebell, als Symbol der jungen Wilden. "Ein falsches Bild", wie er später bekannte. Aber verkauft hat sich das Image des Lederjacken-Typs freilich gut. Herold, bürgerlich Harald Schubring, orientierte an Vorbildern wie Bill ...