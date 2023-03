Der Diabellisommer ist schon in der Karwoche zu spüren

Ein Präludium vor Ostern soll in Mattsee die Lust auf das hochkarätig besetzte Sommerfestival wecken.

Laue Sommerabende unter der Linde vor der Stiftskirche mit einem Gläschen Stiftswein: Diese kulinarischen Bilder verbindet man mit dem Diabelli-Sommer Mattsee. Für den Start ins traditionsreiche Festival könnte man heuer durchaus ein, zwei Kleidungsschichten mehr einplanen. Erstmals lockt ein Präludium in der Karwoche in die Stiftskirche, das junge Javus Quartett gestaltet Haydns "Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz". Ist der Diabelli-Sommer, der mit seinem Weihnachtskonzert bis in den Dezember reicht, auf dem Weg zum Ganzjahresfestival? "Wir sind nicht auf ...