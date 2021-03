"Der feurige Engel" im Theater an der Wien: Im Surrealen gedeiht der Wahn

Andrea Breth inszenierte Prokofjews Psycho-Oper "Der feurige Engel": Im Theater an der Wien wurde das Stück für die Kameras gespielt.

Gerade in der Oper gibt es Geschichten, die lassen sich nicht logisch erzählen. Verdis "Troubadour" etwa gehört dazu, oder auch Sergei Prokofjews "Der feurige Engel". So etwas sinnvoll auf die Bühne zu bringen erfordert szenische Fantasie. Was sich da bei Prokofjew abspielte in einer abstrusen Rittergeschichte voll von Magie, Wahnvorstellungen oder Exorzismus, landet auf Opernbühnen meist als Notlösung voller ungelöster Fragen. Und dennoch gab es in den vergangenen Jahren mehrere Versuche. Verwunderlich, dass sich der russische Komponist für sein Libretto ...