Der Herbst beginnt mit Träumen

Was einer Frau, einem Mann und einem Kind schlafend in den Sinn kommt, erklingt im ersten Konzert des Kirchenmusikalischen Herbstes.

Wer sich auf seine Träume einlässt und zu deuten versucht, wagt sich an tiefste, innerste Wahrheiten heran. Die können zunächst verrückt und unlogisch erscheinen. Doch weil Träume unfassbar Neues und Anderes enthüllen können, widmet ihnen Sepp Radauer jenes Konzert, mit dem in der Kapuzinerkirche der Kirchenmusikalische Herbst heuer eröffnet wird. Für das Programm, das am Samstag, 19 Uhr, der Ruperti Viergesang, der Hirtenadventchor und das Radauer Ensemble gestalten werden, hat er als Gesamtleiter drei Träume ausgesucht, denen musikalisch nachgespürt wird.

...