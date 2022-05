Der Humanismus der Wiener Klassiker spendet Trost

Drei maßgebliche Pianistinnen und Pianisten unserer Zeit tauchen in die Klangwelt von Haydn, Mozart und Beethoven ein.

Haydn. Mozart. Beethoven. Jeder Mittelschüler weiß über die drei Zentralfiguren der sogenannten Wiener Klassik Bescheid. Die Verbindungslinien zwischen den drei so unterschiedlichen Komponisten sind jedoch immer wieder aufs Neue zu überprüfen, spannen doch allein deren Klavierwerke einen Bogen über sechs Jahrzehnte. Die Möglichkeit dazu bieten neue Tonträger einer bedeutenden Interpreten-Trias.

Grigory Sokolov widmete sich 2018 an einem sommerlichen Klavierabend in Eisenstadt Werken des Hausherrn Joseph Haydn. Ein Live-Mitschnitt des Konzerts (Deutsche Grammophon) zeigt den Meister ganz in seinem ...