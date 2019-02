Der letzte Kuss klingt nicht nur nach Wehmut

Kiss treten ab, Kollegen wie Elton John und Joan Baez tun dasselbe: 2019 ist ein Jahr der Abschiede. Nicht alle verlaufen reibungsfrei.

Ansehen würde man ihnen die Pensionsreife ja kaum. Das liegt daran, dass Kiss früh an Vorsorge dachten. Bereits 1973 traten sie mit voll geschminkten Gesichtern auf. Wenn die verbliebenen Bandgründer Paul Stanley und Gene Simmons heute auf die Bühne kommen, sehen sie also fast genauso aus wie damals, obwohl dazwischen mehr als vier Jahrzehnte liegen. "One last Kiss: End of the Road World Tour" heißt ihre aktuelle Konzertreise, die sie auch nach Wien (29. 5., Stadthalle) und München (31. 5.) führt. Nach 45 Dienstjahren im harten Rockgeschäft feiern Kiss weltweit Abschied.