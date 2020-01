"Der Messias" bei der Mozartwoche: Es geht bergab mit der Krone der Schöpfung

Robert Wilson und Marc Minkowski lassen uns Händels "Messias" bei der Mozartwoche neu sehen und hören - auch dank Mozarts Zutun.

Ein kahler Baum senkt sich vom Schnürboden herab, seine winterlich entlaubte Krone überragt die Wurzeln. Doch plötzlich beginnt sich das Gewächs zu drehen, die Krone kippt nach unten und die Wurzeln gewinnen Oberwasser. Es geht bergab mit der Krone der Schöpfung, als die der Mensch gemeinhin bezeichnet wird.

Nur wenige Bilder in Robert Wilsons Inszenierung des "Messias" nehmen in dieser Deutlichkeit Bezug auf die von Klimawandel bestimmte Gegenwart. Diese entfalten aber enorme Wirkung, überzeugender als etwa Peter Sellars' "Idomeneo"-Festspiel-Inszenierung im Vorjahr. Der ewig junge Regie-Altmeister Wilson lässt zum allseits bekannten "Hallelujah" einen riesigen Eisberg zerbersten und verschneidet dieses Bild mit einem Astronauten, der sich um sich selbst dreht. Aufgemerkt: Spielt der Mensch Gott und dringt in seinem Forschungsdrang bis in die unendlichen Weiten des Weltraums vor, muss er auch mit den Konsequenzen leben, besser: untergehen.

Diese Botschaft korrespondiert auch auf anderer Ebene mit dem Text von Georg Friedrich Händels Oratorium: Das jüngste Gericht, das mit dem Erscheinen des Messias einher geht, trägt auch apokalyptische Züge. Was sich für die szenische Umsetzung dieses Werks aber als noch wichtiger erweist, ist der Verzicht von Librettist Charles Jennens auf eine Handlung zugunsten einer Text-Collage.

Das erlaubt Robert Wilson, das szenische Geschehen oftmals auf abstrakte Bilder - ein tanzendes Heumandl - und farbliche Grundstimmungen zu reduzieren, die er auf die Seitenwand des durch Neonlinien klar konturierten Würfels - wir befinden uns im Inneren dieses geometrischen Körpers - im Haus für Mozarts projiziert. Diese Konzentration auf die charakteristischen Wilson-Schattenrisse, das Spiel mit präzise eingesetztem Licht und stilisierter Gestik muss nicht immer zusammenhängend sein.

Vor allem lenkt dieser szenische Zugang den Fokus auf die Musik. Und die lässt Marc Minkowski in allen Facetten schillern. Der Meister des Originalklangs hat - am Hahnenkamm-Wochenende darf die Sprache des Sports bemüht werden - seinen Musiciens du Louvre die Rennskier angeschnallt und precht von Beginn an in enormem Tempo durch die Partitur. Elektrisierender Streicherklang, markante Akzente: Die Energie, die aus dem Orchestergraben dringt, überwältigt zunächat fast über Gebühr, Minkowski findet im Zuge des knapp zweieinhalbstündigen Abends aber immer wieder zu Momenten der Ruhe, des sanften Leuchtens.

Apropos Leuchten: Barocker Furor paart sich in diesem historisch bestens informiertem Ensemble mit dem Licht der Aufklärung. Dieses steuert - und hier sind wir beim Kern dieser Aufführung - Wolfgang Amadé Mozart bei, der Händels Oratorium entscheidend bearbeitet hat. Wo sonst barockes Instrumentarium vorherrscht, hat Mozart luzide Holzbläser eingesetzt. Und die ändern das Klangbild entscheidend, nicht immer zum Besten. Die Unisono-Klarinette etwa überwürzt zuweilen den Gesamtklang, auch manche Flöten-Einsprengsel wirken maniriert. Doch en gros ist dieser Händel à la Mozart faszinierend: Denn der Klassiker verleiht dem spätbarocken Meisterwerk zusätzliche Klangfarben, und setzt zudem gezielte Kommentare, wo Händel Raum lässt. Minkowski reichert diese Bearbeitung mit größtmöglicher Sinnlichkeit an und vermeidet dennoch eine allzu süßliche Verdickung.

Für schlanken Vokalklang sorgt ein gut ausgewähltes Solistenquartett: Tenor Richard Croft darf nicht nur expressionistisch grimassieren, sondern auch nach barockem vibratoarmem Reinheitsgebot intonieren. Einen noch stärkeren Eindruck hinterlässt der bolivianische Bass José Coca Loza, der die Koloraturen mit enormer Prägnanz und rhythmisch punktgenau in den Raum meißelt. Auch die Stimmen von Elena Tsallagova und Wiebke Lehmkuhl fügen sich gut in das Klangbild ein. Der Philharmonia Chor Wien agiert klar durchhörbar und mit enormer Plastizität, selbst wenn Robert Wilson die Masse oftmals als gesichtslosen Schattenriss einsetzt.

Wilson und Minkowski gelingt jedenfalls ein sinnliches Gesamterlebnis, wie es in Salzburg selten zu sehen - und zu hören - ist.