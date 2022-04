Der NFT-Trend und die Musik: Macht neue Technologie bald alle Hörer zu Maestros?

Programmierbare Kunstwerke und das Zauberwort NFT: Die Karajan Music Tech Conference schaut wieder in die Zukunft.

Das Stück ist der vielleicht meistgespielte Hit der Klassik. Trotzdem soll Mozarts "Kleine Nachtmusik" in den Ohren ihrer künftigen Hörerschaft jedes Mal wieder ein bisschen neu klingen: Wer Anteile an dem Projekt MozartBeats kauft, kann das Klangerlebnis selbst mitbestimmen. Mozarts Notentext dient in der digitalen Arbeit der Gruppe NFTunes nur als Startpunkt. Die Stimmen von Violinen, Bratsche und Cello und die Abschnitte der Komposition lassen sich immer wieder neu kombinieren. 625 mögliche Variationen ergeben sich so. Die Technologie gibt Hörern, ...