Der Sound von 1968

It was 50 years ago today: Manche waren im Jahr 1968 längst gefeierte Stars, andere legten überraschende Debüts vor. Es war ein Jahr, aus dem große Klänge immer noch nachhallen.

SN/universal Schlichtes Cover, epochale Wirkung: Das „White Album“.

Das Weiße Album: Urknall für das Ende und eine völlig neue Welt

November 1968. Innerhalb weniger Tage wird klar, wie groß die Beatles sind und dass sich dennoch ein Ende abzeichnet. Es erschienen neben dem Album "The Beatles", das als "Weißes Album" Legende wurde, auch die ersten Solowerke von George Harrison und John Lennon (mit Yoko Ono). Nur auf der Hälfte der Tracks spielen - ein Jahr nach "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" - tatsächlich alle vier Beatles mit. Entfremdung hört sich dennoch anders an. Denn der Blick auf das Gesamte ist auch nach einem halben Jahrhundert noch atemraubend. Paul McCartney sagte kürzlich auch: "Wir hatten Spaß. Egal was vorher schiefgegangen war, wer fortgerannt oder wer von wem genervt war - wenn wir uns hinsetzten, dann geschah etwas. So waren die Beatles eben."

Freilich gibt es zum 50-Jahr-Jubiläum eine Remastered-Version des Albums. Dazu erscheinen auch Demos und Studio-Outtakes. Das alles klingt nicht nur deshalb neu und frisch, weil es überarbeitet wurde. Es klingt neu, weil die Beatles zwischen Experiment und süffiger Poppigkeit, zwischen avantgardistischer Ausgelassenheit und der Besinnung auf rockige Wurzeln etwas geschaffen haben, das die Zeiten überdauert.