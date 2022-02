Der Superbowl und seine Musik: Rap-Helden werden massentauglich

Vor 30 Jahren schufen böse Buben aus den Vororten von Los Angeles massentauglichen Hip-Hop. Beim Super Bowl erfolgte der Ritterschlag.

"Parental Advisory - Explicit Lyrics": Allein dieses Gütesiegel, das auf CDs eigentlich als Warnung vor unanständigen Begriffen aller Art gedacht war, garantierte in der Blütezeit des Hip-Hop starke Verkaufszahlen. Auch die Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowl war von Piepsern durchzogen, die jedes böse Wort in der Reimekunst entschärfen sollten. Der Rap hat es also geschafft: Dr. Dre und Snoop Dogg führten am Sonntag eine All-Star-Mannschaft dieses Musikgenres an, das erstmals im Zentrum des größten Sportereignisses der USA stand.

...