Der Teufel und das Mädchen

Charles Gounods "Faust" wird an der Universität Mozarteum zum musikdramatischen Kammerspiel.

Eine junge Mutter wurde von ihrem Liebhaber im Stich gelassen. In ihrer Not flüchtet sie in den Schutz eines Gotteshauses. Doch der Leibhaftige ist ihr an den Fersen und ringt um Einfluss.

Wie sich in der Kirchenszene von Charles Gounods Oper "Faust" der überirdische Kampf zwischen Gut und Böse zuspitzt, die junge Mutter Marguerite zwischen den Mächten zermahlen wird und Kindsmord als letzte Möglichkeit erkennt, wird an der Universität Mozarteum mit beklemmender musikdramatischer Intensität vorangetrieben.

Margarita ...