Die "Arkadenkultur" kehrt zurück: "Ein Zeichen für eine lebendige Szene"

Als hilfreiche Initiative im ersten Covid-Sommer hat alles begonnen. Jetzt ist die "Arkadenkultur" schon eine kleine Institution - mit neuem Spielort.

Die Haupteingänge des Salzburger Landestheaters bleiben vorübergehend geschlossen. Während das Gebäude saniert wird, findet der Spielbetrieb in einem Theaterzelt beim Messegelände statt. Gleich hinter dem Landestheater aber, im Gastgarten des Theatercafés, der an den Mirabellgarten grenzt, gab es am vergangenen Sonntag trotzdem eine Premiere.

Mit seinem Café bietet Gastronom Werner Breitenfelder einen neuen Spielort für die sonntägliche Konzertreihe "Arkadenkultur". Der Einstand sei gelungen, erzählt Robert Kainar, einer der Erfinder der Initiative. "Die Rückmeldungen waren alle äußerst positiv." Nur ...