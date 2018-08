Das Jazzfestival Saalfelden bilanzierte künstlerisch und wirtschaftlich positiv. Auch jüngeres Publikum wurde angelockt.

Den Jazzfans blieb heuer auch nichts erspart. Erst kehrte in Saalfelden über Nacht der Spätherbst ein und dann wurden sie im Saal beschimpft. "You're at a jazz festival! You can't clap! You can't sing", motzte Gitarrist Christian Kühn. "You're sitting on a chair. The chair is jazz - but you are not!"