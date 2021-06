Die Erde reagiert auf ihren Zerstörer Mensch

Die Wiener Festwochen zeigen eine szenische Version von Gustav Mahlers "Lied von der Erde".

Gustav Mahlers "Lied von der Erde" zählt in der puristischen Inszenierung des französischen Regisseurs und Bühnenbildners Philippe Quesne zu den bisherigen Höhepunkten der Wiener Festwochen 2021. Premiere war am Samstag im Volkstheater. Schönheit, Natur und Musik verbinden sich in dieser szenischen Version von Gustav Mahlers "Lied von der Erde", wobei Philippe Quesne sich der Katastrophe in ihrem Wortsinn widmet: kata-strophe, also Umkehrung, ist die Reaktion der Erde auf ihren Zerstörer Mensch.

